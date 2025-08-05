Километровую велодорожку делают на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Он отметил, что работа ведется на участке протяженностью свыше одного километра от улицы Даргомыжского до улицы Октябрьской Революции. При этом дорожники не только прокладывают велодорожку, но и одновременно восстанавливают тротуары. Юрий Шалабаев подчеркнул, что такой подход позволяет благоустраивать территорию комплексно.