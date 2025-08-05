Под Волгоградом умер известный строитель и бизнесмен Артурик Асеян

Администрация города Камышина Волгоградской области сообщила о смерти Артурика Шамхаловича Асеяна — генерального директора строительных компаний ООО «Унистрой-1» и ООО «СК ВолгоДон». Он скончался на 59-м году жизни, оставив после себя значительный профессиональный след в строительной отрасли региона.
— Его инициативы и руководство способствовали реализации ряда важных инфраструктурных проектов в городе Камышине и в Волгоградской области, — отметили в мэрии.
Администрация городского округа и Камышинская городская Дума направили слова глубокого сочувствия семье, друзьям, коллегам.
О дате прощания с известным строителем пока не сообщается.