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Под Волгоградом умер известный строитель и бизнесмен Артурик Асеян

Он скончался на 59-м году жизни.

Администрация города Камышина Волгоградской области сообщила о смерти Артурика Шамхаловича Асеяна — генерального директора строительных компаний ООО «Унистрой-1» и ООО «СК ВолгоДон». Он скончался на 59-м году жизни, оставив после себя значительный профессиональный след в строительной отрасли региона.

— Его инициативы и руководство способствовали реализации ряда важных инфраструктурных проектов в городе Камышине и в Волгоградской области, — отметили в мэрии.

Администрация городского округа и Камышинская городская Дума направили слова глубокого сочувствия семье, друзьям, коллегам.

О дате прощания с известным строителем пока не сообщается.