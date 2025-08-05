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В Калининграде открыли бюст адмирала Федора Ушакова

5 августа в микрорайоне имени Александра Космодемьянского в Калининграде состоялось торжественное открытие бюста легендарного русского флотоводца адмирала Федора Ушакова, который никогда не потерпел поражений в морских сражениях.

Источник: KaliningradToday

Мероприятие прошло при благословении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В открытии приняли участие представители власти, общественности, духовенства, курсанты, юнармейцы и военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции. Заместитель Председателя Правительства Калининградской области Сергей Булычев отметил выдающиеся качества Ушакова как стратега и человека с высоким моральным обликом, подчеркнув, что его подвиги служат примером для молодого поколения и связаны с сегодняшними успехами морских пехотинцев.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин отметил важность сохранения памяти о великом военачальнике и утверждения уважения к защитникам Родины. После официальной части состоялась церемония освящения бюста духовенством Калининградской епархии и молебен. Присутствующие возложили цветы и приложились к святым мощам адмирала Ушакова.

Открытие бюстов великого флотоводца прошло во многих городах России и приурочено ко Дню его памяти.