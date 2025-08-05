В Калининграде открыли бюст адмирала Федора Ушакова

В открытии приняли участие представители власти, общественности, духовенства, курсанты, юнармейцы и военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции. Заместитель Председателя Правительства Калининградской области Сергей Булычев отметил выдающиеся качества Ушакова как стратега и человека с высоким моральным обликом, подчеркнув, что его подвиги служат примером для молодого поколения и связаны с сегодняшними успехами морских пехотинцев.