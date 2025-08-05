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Таинственный черный ящик с буквой Z спустился с неба в Башкирии. Видео

В Башкирии недалеко от села Сафарово 5 августа обнаружили ящик с буквой Z, который приземлился на самодельном парашюте. Глава сельского поселения Ильдар Байбурин отметил URA.RU, что ящик передали сотрудникам ФСБ.

Источник: соцсети

Что находится внутри ящика пока неизвестно.

В Башкирии недалеко от села Сафарово 5 августа обнаружили ящик с буквой Z, который приземлился на самодельном парашюте. Глава сельского поселения Ильдар Байбурин отметил URA.RU, что ящик передали сотрудникам ФСБ.

«Ящик забрали сотрудники ФСБ. Был очень легкий, предполагаю, что пустой», — заявил нам Ильдар Байбурин. При этом что находится внутри пока неизвестно — не было вскрытия.

Очевидцы отмечают, что ящик выглядел необычно из-за символики и способа доставки — на самодельном парашюте. На месте происшествия продолжают работать специалисты спецслужб.