Мингорисполком заявил о блокировке 300 пользователей самокатов из-за езды вдвоем. Подробности рассказала заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, пишет Sputnik.by.
— Только на главной минской велодорожке в июне-июле за езду на прокатных электросамокатах вдвоем заблокированы 300 пользователей, — уточнила представитель Мингорисполкома.
По словам Леошко, в целом по Минску указанных «тандемов» на электросамокатах было зафиксировано больше. Она пояснила, что акцент делают на велодорожке из-за того, что основная категория нарушителей, которые ездят вдвоем на одном самокате, встречается именно там.
Ольга Леошко заявила, что иногда на одном электросамокате ездят втроем. Она акцентировала внимание на том, что подобное довольно опасно, однако никто не думает про последствия.
— Иногда и несовершеннолетние дети катаются таким образом. Они создают угрозу безопасности не только своей жизни, но и тем, кто на велодорожке едет на личном велосипеде, например, — отметила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома.
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