Мингорисполком заявил о блокировке 300 пользователей самокатов из-за езды вдвоем

По словам Леошко, в целом по Минску указанных «тандемов» на электросамокатах было зафиксировано больше. Она пояснила, что акцент делают на велодорожке из-за того, что основная категория нарушителей, которые ездят вдвоем на одном самокате, встречается именно там.