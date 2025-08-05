Стало известно, кого еще впишут в Книгу почета Казани

В Книгу почета Казани впишут две организации: «Союз ветеранов Татарстана» и «Татэлектромонтаж». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
На страницы истории города также попадут два выдающихся казанца. Речь идет о победительнице Уимблдона, заслуженном мастере спорта России, теннисистке Веронике Кудерметов и о депутате Госдумы России и создателе благотворительного фонда Иреке Богуславском.
Кстати, в Казани Рустам Минниханов встретился с Вероникой Кудерметовой после ее победы на Уимблдоне.
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