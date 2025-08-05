Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кого еще впишут в Книгу почета Казани

Это будут две организации и две личности.

Источник: Комсомольская правда

В Книгу почета Казани впишут две организации: «Союз ветеранов Татарстана» и «Татэлектромонтаж». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На страницы истории города также попадут два выдающихся казанца. Речь идет о победительнице Уимблдона, заслуженном мастере спорта России, теннисистке Веронике Кудерметов и о депутате Госдумы России и создателе благотворительного фонда Иреке Богуславском.

Кстати, в Казани Рустам Минниханов встретился с Вероникой Кудерметовой после ее победы на Уимблдоне.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше