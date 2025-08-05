«Кома малого сознания»: как изменилось состояние Кеосаяна и что говорят врачи

Врачи впервые заметили положительную динамику в состоянии известного режиссера Тиграна Кеосаяна, который с зимы находится в коме. 31 июля он отреагировал на голос своей супруги, журналистки и главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариты Симоньян. Действительно ли это является признаком улучшения состояния режиссера, «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.
По мнению специалиста, если Кеосаян начал различать голос своей жены и слабо реагировать на него, это говорит о том, что в его мозге перестраиваются механизмы анализа внешних воздействий и ощущений.
— Это свидетельствует о значительной положительной динамике. Если человек начал различать голоса, значит, он выходит из состояния глубокой комы и переходит в кому малого сознания. Кеосаян на время уже выходил из состояния глубокой комы, но затем снова в нее вернулся из-за индивидуальных особенностей сердечно-сосудистой системы (так как он пережил два инфаркта в прошлом), — объяснил Комаров.
При этом сложно сказать, как скоро режиссер придет в себя, так как все зависит от индивидуальных возможностей организма и подходов лечения, отметил доктор.
— Кому-то после подобного рода улучшений требуется месяц или два, чтобы восстановить полное сознание, а кому-то понадобится полгода, — добавил невролог.
По его словам, выход из комы очень похож на обычное пробуждение после ночного сна.
— Сначала человек открывает глаза, анализирует обстановку, совершает минимальные движения руками и ногами, узнает последние новости. Речь и способность шевелить конечностями возвращаются сразу, — описал Комаров.
При этом еще в середине июля Симоньян говорила, что улучшения в состоянии Кеосаяна нет. Последний раз о положительной динамике она рассказывала в июне: режиссер начал реагировать на звуки и прикосновения. Тогда «ВМ» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.