«Кома малого сознания»: как изменилось состояние Кеосаяна и что говорят врачи

— Это свидетельствует о значительной положительной динамике. Если человек начал различать голоса, значит, он выходит из состояния глубокой комы и переходит в кому малого сознания. Кеосаян на время уже выходил из состояния глубокой комы, но затем снова в нее вернулся из-за индивидуальных особенностей сердечно-сосудистой системы (так как он пережил два инфаркта в прошлом), — объяснил Комаров.