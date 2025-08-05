Бугаев заявил о важности телеканала «Машина времени» для образования

«Канал “Машина времени” — это мост, соединяющий поколения, диалог эпох, в котором молодежь находит вдохновение, знания и культурные корни. Это не просто платформа для сохранения исторического наследия, это важный инструмент в системе образования, объединяющий прошлое и настоящее. Он помогает формировать уважение к нашей истории, ценить достижения выдающихся личностей и мотивировать молодое поколение на развитие своих способностей», — сказал Бугаев, чьи слова приводит пресс-служба телеканала «Госфильмофонд. Машина времени».