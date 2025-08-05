Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги

«Тигран с Лаурочкой, с моей свекровью, много правили. Где он сейчас находится, я не знаю, но я вижу, что он это видит и знает и для него важно, что это все-таки выйдет, потому что мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, хотя бы несколько человек приведет к религии, заставит задуматься о своих поступках и заставит стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как мой вдохновитель и редактор», — сказала главред.