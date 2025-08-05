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Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги

Симоньян рассказала, что доход от продаж новой книги направит на помощь фронту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян планирует передать весь доход от продажи книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» на благотворительность и помощь фронту.

«Все деньги, которые я получу, лично я получу от этой книги, любые гонорары, авторские там, все на свете — они будут направлены на помощь другим людям и на помощь фронту, на благотворительность», — сказала она в интервью на телеканале «Москва 24».

Симоньян рассказала, что до того, как ее муж — режиссер Тигран Кеосаян — пережил клиническую смерть и впал в кому, их семья «жила этой книгой», ее судьбой, перечитывала по вечерам, внося правки.

«Тигран с Лаурочкой, с моей свекровью, много правили. Где он сейчас находится, я не знаю, но я вижу, что он это видит и знает и для него важно, что это все-таки выйдет, потому что мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, хотя бы несколько человек приведет к религии, заставит задуматься о своих поступках и заставит стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как мой вдохновитель и редактор», — сказала главред.

Свою книгу она охарактеризовала как приключенческую утопию, которая начинается как антиутопия. По ее мнению, это ни в коем случае не философский трактат, там нет авторских рассуждений. В ней описывается множество событий, воскресают Эйнштейн, Сократ, пророк Иоанн и другие известные люди, заключила Симоньян.

Роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» поступил в книжные магазины 31 июля.

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