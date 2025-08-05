В Братском районе в поселке Прибрежный открыли новую врачебную амбулаторию

В поселке Прибрежный Братского района открыли новую врачебную амбулаторию. Во время рабочей поездки в Братский район, в мае 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев распорядился построить медучреждение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе министерства здравоохранения региона, старое здание было возведено еще в 1996-м году и находилось в аварийном состоянии.
— Амбулатория — первый за 30 лет новый социальный объект в поселке. Радует, что медучреждение оснащено современным оборудованием, которое позволит проводить телемедицинские консультации, — уточнил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
В амбулатории будут оказывать медицинскую помощь свыше чем 3,5 тысячи человек, включая 775 детей.