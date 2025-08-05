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Поехали на речку: в ГАИ Башкирии рассказали детали ДТП с шестью детьми

В ДТП с опрокинутым автомобилем в Башкирии пострадали трое детей.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ республики сообщили подробности ДТП с перевернутым автомобилем с шестерыми детьми. По предоставленным данным, за рулем находилась 32-летняя мать.

По предоставленным данным, местная жительница поехала купаться вместе с детьми в соседнюю деревню на автомобиле «Лада Гранта». На третьем км дороги Сабашево-Акташ она потеряла управление и вылетела в кювет.

В результате случившегося трое детей 2,10 и 11 лет были госпитализированы в больницу Стерлитамака. По факту случившегося началась проверка, матери грозит штраф за нарушение правил перевозки детей.

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