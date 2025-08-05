Власти Петербурга прокомментировали усиленный досмотр на станциях метрополитена

«Требование метрополитена по усилению мер безопасности в части касающейся провоза технических электронных устройств, работоспособность которых не может быть пассажиром подтверждена работникам досмотра при досмотровых мероприятиях, изложены в приказе Министерства транспорта № 34 от 04.02.2025 года и вступили в силу с 01.03.2025 г. Следует отметить, что данное требование включено нормативно правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Ъ-СПб».