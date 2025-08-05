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Самолет «Ямала» повредил защитную сетку в Омске

Деформацию обнаружили после прилета из Салехарда.

Источник: Комсомольская правда

26 июля в аэропорту Омска при осмотре лайнера RRJ-95 обнаружили повреждение. Зафиксировали деформацию защитной сетки декомпрессионной панели в хвостовой части судна. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT Premium.

Инцидент произошел с бортом RA-89073 авиакомпании «Ямал» после того, как он выполнил рейс ЛА-417 по маршруту Салехард-Омск. Источник уточнил, что, несмотря на обнаруженные повреждения, техспециалисты не стали отстранять судно от полетов.

Ранее «КП Омск» сообщила, что на улице Лермонтова пожарные эвакуировали из полыхающего дома 12 жильцов.