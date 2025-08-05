Самолет «Ямала» повредил защитную сетку в Омске

Инцидент произошел с бортом RA-89073 авиакомпании «Ямал» после того, как он выполнил рейс ЛА-417 по маршруту Салехард-Омск. Источник уточнил, что, несмотря на обнаруженные повреждения, техспециалисты не стали отстранять судно от полетов.