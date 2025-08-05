В Госдуме предложили предоставлять семейного психолога при разводе

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога на примирительный период при разводе или 90% скидку на его услуги, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов.
«В целях повышения качества помощи семьям, столкнувшимся с трудностями, предлагаю рассмотреть внесение изменений в законодательство и систему государственной поддержки, предусматривающих: обязательное бесплатное предоставление семейного психолога или со скидкой 90% для супругов на период примирения при инициировании процедуры развода (при согласии обеих сторон)», — сказано в письме.
Также инициативой предусматривается создание системы информирования россиян об этой услуге и механизма направления супружеских пар к семейному психологу через органы ЗАГС или МФЦ на этапе подачи заявления о разводе.
Депутаты отметили, что в настоящее время Россия занимает третье место в мире по количеству разводов — на каждые 10 зарегистрированных браков приходится восемь разводов.
Практика, по их словам, показывает, что далеко не всегда причины разводов бывают необратимыми, и при профессиональной поддержке семейного психолога многие семьи могут сохранить отношения.
Государственная поддержка, по мнению авторов инициативы, в этой сфере может стать важным шагом для помощи семьям и укрепления института семьи в России, и введение такой поддержки может стать эффективным инструментом демографической и социальной политики, а также способствовать укреплению семейных ценностей в стране.