Новые парк и сквер создадут в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону решили создать две новые зеленые зоны. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
По словам чиновника, в Левенцовке должен появиться парк 80-летия Победы. Первый этап работ «начнется уже в этом году». Еще один проект — сквер на улице Социалистической. Там вместо точечной застройки собираются обустроить комфортное общественное пространство.
Также глава города напомнил, что в 2025 году был открыт парк «Левобережье», который сразу же стал популярным местом семейного отдыха. На территории оборудовали детские игровые зоны, спортплощадки и амфитеатр для выступлений. Кроме этого, парк украсили световыми фонтанами и искусственными прудами.
— В городе активно приводят в порядок и уже существующие зоны отдыха. Например, в парке Горького после долгого перерыва заработал фонтан «Маяк», а фонтан «Цапля» получил новую световую подсветку. Преобразился сквер «Пионерский» в Железнодорожном районе, — отметил в интервью «КП — Ростов-на-Дону» Александр Скрябин.
Полное интервью главы на радио «КП» слушайте здесь.
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