Новые парк и сквер создадут в Ростове-на-Дону

Также глава города напомнил, что в 2025 году был открыт парк «Левобережье», который сразу же стал популярным местом семейного отдыха. На территории оборудовали детские игровые зоны, спортплощадки и амфитеатр для выступлений. Кроме этого, парк украсили световыми фонтанами и искусственными прудами.