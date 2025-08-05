Стоматолог перечислил операции, которые проходят только под наркозом

Удаление зубов мудрости, имплантацию, коррекцию прикуса и деформацию челюстей лучше делать под общим наркозом. Такие операции требуют вмешательств и высокой точности. Об этом NEWS.ru рассказал стоматолог-хирург Александр Жарков.
— Удаление таких зубов зачастую связано с травмами окружающих тканей и требует длительного времени на вмешательство. Общий наркоз помогает пациенту избежать дискомфорта, — сообщил стоматолог.
Детям, склонным к сильному страху во время стоматологических процедур, тоже назначают общий наркоз. Это, как подчеркнул эксперт, помогает им избежать негативных впечатлений. Он также добавил, что наркоз эффективен для взрослых пациентов, испытывающих высокую тревожность или страдающих от фобий.