Стоматолог перечислил операции, которые проходят только под наркозом

Детям, склонным к сильному страху во время стоматологических процедур, тоже назначают общий наркоз. Это, как подчеркнул эксперт, помогает им избежать негативных впечатлений. Он также добавил, что наркоз эффективен для взрослых пациентов, испытывающих высокую тревожность или страдающих от фобий.