Самокатчики и велосипедисты будут ездить с сентября по новым правилам

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, корректирующий правила дорожного движения, в основном документ касается самокатчиков и велосипедистов, следует из сообщения президентской пресс-службы.
«Документ подготовлен с учетом современных реалий и запроса общественности, прошел серьезное публичное обсуждение, получив свыше 600 откликов от населения», — подчеркнули в пресс-службе.
Так, по ее информации, согласно указу, в правилах дорожного движения появится норма, в соответствии с которой велосипедисты и самокатчики будут обязаны спешиваться при пересечении проезжей части дороги — это позволит снизить аварийность.
«Это связано с тем, что за последние несколько лет увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков. Только за два года зарегистрировано около 900 ДТП», — обратили внимание в пресс-службе.
Электросамокаты и пешеходы.
Кроме того, сообщается, что комплексно пересмотрены подходы к использованию средств персональной мобильности, так как появились новые устройства, которые не подпадают под классическое понятие. Между тем эта техника способна развивать скорость до 80 километров в час и по своим параметрам соответствует больше электроскутерам и мопедам, нежели электросамокатам, отметили в пресс-службе белорусского лидера.
По сути, констатировали там, речь идет о полноценном транспорте, который передвигается по тротуару и создает опасность для пешеходов.