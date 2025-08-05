Самокатчики и велосипедисты будут ездить с сентября по новым правилам

Кроме того, сообщается, что комплексно пересмотрены подходы к использованию средств персональной мобильности, так как появились новые устройства, которые не подпадают под классическое понятие. Между тем эта техника способна развивать скорость до 80 километров в час и по своим параметрам соответствует больше электроскутерам и мопедам, нежели электросамокатам, отметили в пресс-службе белорусского лидера.