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Самокатчики и велосипедисты будут ездить с сентября по новым правилам

Президент Беларуси подписал указ, появление которого связано с увеличением числа ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков — документ прошел серьезное публичное обсуждение.

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, корректирующий правила дорожного движения, в основном документ касается самокатчиков и велосипедистов, следует из сообщения президентской пресс-службы.

«Документ подготовлен с учетом современных реалий и запроса общественности, прошел серьезное публичное обсуждение, получив свыше 600 откликов от населения», — подчеркнули в пресс-службе.

Так, по ее информации, согласно указу, в правилах дорожного движения появится норма, в соответствии с которой велосипедисты и самокатчики будут обязаны спешиваться при пересечении проезжей части дороги — это позволит снизить аварийность.

«Это связано с тем, что за последние несколько лет увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков. Только за два года зарегистрировано около 900 ДТП», — обратили внимание в пресс-службе.

Электросамокаты и пешеходы.

Кроме того, сообщается, что комплексно пересмотрены подходы к использованию средств персональной мобильности, так как появились новые устройства, которые не подпадают под классическое понятие. Между тем эта техника способна развивать скорость до 80 километров в час и по своим параметрам соответствует больше электроскутерам и мопедам, нежели электросамокатам, отметили в пресс-службе белорусского лидера.

По сути, констатировали там, речь идет о полноценном транспорте, который передвигается по тротуару и создает опасность для пешеходов.

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