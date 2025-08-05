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Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах

ФПК добавила летающих поссумов в список животных для перевозки в поездах.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в поезде дальнего следования, сообщила компания.

«Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО “ФПК”. Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты», — говорится в сообщении ФПК.

Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки.

«Напомним, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие», — отмечает компания.

По данным ФПК, с начала текущего года в поездах с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.