В Новосибирске получили генномодифицированные клетки для терапии рака

CAR-T-терапия представляет собой пока самую успешную форму иммунотерапии рака, которая применяется в медицинской практике. В ее рамках врачи извлекают из тела пациента большое число Т-клеток, особым образом перепрограммируют их и возвращают в организм больного. На текущий момент существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с разными формами миеломы, лимфомы и лейкемии. Сейчас CAR-T терапию также активно адаптируют для лечения других заболеваний.