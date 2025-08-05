На заводе УАЗ начали работать роботы-доставщики

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Автоматизированные роботы доставщики начали работать на «Ульяновском автомобильном заводе» после выхода предприятия из корпоративного отпуска на пятидневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба автомобильной группы «Соллерс».
«С этой недели с нами начали работать автоматизированные роботы-доставщики, которые отвозят комплектующие со склада к рабочим постам. Трудятся быстро, точно и безопасно вместе со всеми, по общему пятидневному графику и уже завоевали симпатии наших заводчан», — говорится в официальном сообществе «Соллерса» в ВКонтакте.
Как пояснил гендиректор УАЗа Алексей Спирин, автоматизация доставки деталей с центрального склада на сборочный конвейер имеет большое значение для экономии ресурсов и времени на производстве. Он добавил, что до конца этого года на заводе будет внедрено 10 таких роботов.
«Ульяновский автомобильный завод» в плановом режиме отправлялся в корпоративный отпуск с 28 июля по 4 августа.