«Ирбитская ярмарка» 2025 года. Полная программа мероприятий

С 8 по 10 августа старинный город Ирбит снова станет центром торговли, культурных событий и народного веселья. Здесь пройдёт XXIII межрегиональная «Ирбитская ярмарка». Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Стала масштабней.
До Октябрьской революции «Ирбитская ярмарка» проводилась с 1643 года. Потом её возродили уже при советской власти на период НЭПа. В современной России ярмарка проводится с 2003 года.
Как заявили накануне журналистам организаторы, она представляет собой не просто торговую площадку. По сути, в ней отражена живая история Ирбита, отражённая в архитектурном облике города, произведениях мастеров и радушном русском гостеприимстве.
В 2025 году ярмарка обещает стать еще более масштабной и запоминающейся, чем прежде. Для посетителей организована широкая торговая экспозиция с участием ведущих изготовителей и ремесленников из различных регионов России и стран ближнего зарубежья, насыщенная развлекательная программа, включающая выступления фольклорных ансамблей, театрализованные представления, мастер-классы по традиционным ремёслам и народные гуляния. Также запланирова наделовая платформа с участием экспертов в сферах торговли, промышленности и туризма.
8 августа.
Пятница, 8 августа, станет днём официального открытия «Ирбитской ярмарки». На площади имени Ленина с 10.00 до 19.00 будет открыта ярмарки продуктов питания и товаров повседневного спроса, а также изделий народного творчества фестиваля «Город мастеров». Кроме того, гости смогут посетить сельскохозяйственные, садово-огороднические, рыбные и медовые ряды.
Там же в эти же часы будет функционировать культурно-просветительская площадка от Центра развития туризма Свердловской области под названием «Чайный квартал»: традиции, промыслы, туризм. А с 12.00 до 16.00 у здания «Ирбитскiй почтамтъ» состоится акция «Из Ирбита с любовью!». Все желающие смогут отправить открытку с ярмарки.
С 14.00 до 19.00 на той же площади Ленина запланирована литературная ярмарка «Живая память». В эти же часы от Красноармейской до Володарского откроют «Городок здоровья». А в 12.00 в городе начнётся акция «Паспорт туриста». Кроме того, с 10.00 до 18.00 планируется выставка мотоциклов.
С 15.30 до 16.30 по ярмарке на площади Ленина пройдут члены официальных делегаций. А с 13.00 до 15.00 в здании спортшколы на улице Ленина, 12 состоится конкурс народного творчества «Город мастеров».
На площади у Сретенского храма в 13.00 — 14.45 ожидается концерт духовной музыки. В 14.15 начнётся молебен. А с 19.00 до 21.00 перед собравшимися выступит Екатеринбургский муниципальный Хор «Доместик».
В 15.00 — 22.00 на площади Ленина пройдёт концертно-развлекательная программа. С 15.00 до 15.30 — церемония открытия ярмарки, потом, с 15.30 до 16.30, перед собравшимися выступит ансамбль танца «Улыбка» из Свердловской государственной детской филармонии. В 16.30 — 17.00 ожидается награждение участников XVII Фестиваля «Город мастеров». А в 17.00 — 19.00 на площади выступят народный артист России Иван Пермяков и народный танец «Уралочка». Завершит там программу концерт «Burito» с 21.00 до 22.10.
Пешеходная улица Красноармейская в 15.00 — 18.00 станет площадкой для фестиваля уличных музыкантов. Выступят Живые статуи (театр «Ярка»), «Парни Саб Ложки» и шоу-группа «Гулливер».
В парке 40-летия комсомола запланирован V Фестиваль ландшафтного театра «Ирбея». Он пройдёт с 11.00 до 22.00. А на площадке у памятника императрице Екатерине II в 11.00 — 15.00 ожидается концертная программа конкурса «Ирбит исторический» фестиваля «Город мастеров». Кроме того, в течение дня будут мастер-классы от участников этого фестиваля.
9 и 10 августа.
Субботним днём 9 августа в Ирбите продолжат функционировать «Чайный квартал», литературная ярмарка, «Городок здоровья» и собственно торговые ряды. Также продолжатся мастер-классы и акции «Из Ирбита с любовью!» и «Паспорт туриста».
Также в программе значится ярмарка детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства». Она пройдёт с 11.00 до 17.00 на площади Ленина. В рамках неё будут шоколадная лотерея, детский концерт «КОНЦЕРТиК», флэш-моб «Мармеладное лето»
На «Главной сцене на площади Ленина запланирована концертно-развлекательная программа. Выступят Уральский государственный русский оркестр из Екатеринбурга, Зауральское трио баянистов, Курганский фольклорный ансамбль “Цветень”, кавер-группа “Шалости” и “Uma2rman”. Кроме того, с 18.30 до 19.00 ожидается розыгрыш призов акции “Паспорт туриста”, а в 13.00 — выставки архивных документов: “Город ушедшей эпохи. Ирбит в объективе советских фотографов”, “Ирбит. Купеческое наследие. Пассаж”.
На пешеходной части улицы Красноармейской от Орджоникидзе до Ленина с 14.00 до 18.00 будет фестиваль уличных музыкантов. У памятника императрице Екатерине II с 10.00 до 16.00 — концертная программа конкурса «Ирбит исторический». А в 22.00 на площади Ленина можно будет увидеть ярмарочный фейерверк, которым и завершится второй день «Ирбитской ярмарки».
Воскресным днём 10 августа мероприятий будет заметно меньше. С 10.00 до 15.00 на площади Ленина можно будет посетить ярмарочные ряды, а с 10.00 до 14.00 — принять участие в литературной ярмарке «Живая память». Также продолжит работу «Городок здоровья».
На главной сцене с 12.00 до 13.00 будет представлено шоу барабанов «Чувство ритма», а с 13.30 до 15.00 выступят артисты Уральской эстрады. И после них состоится церемония закрытия XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка».