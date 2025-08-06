«Ирбитская ярмарка» 2025 года. Полная программа мероприятий

В 2025 году ярмарка обещает стать еще более масштабной и запоминающейся, чем прежде. Для посетителей организована широкая торговая экспозиция с участием ведущих изготовителей и ремесленников из различных регионов России и стран ближнего зарубежья, насыщенная развлекательная программа, включающая выступления фольклорных ансамблей, театрализованные представления, мастер-классы по традиционным ремёслам и народные гуляния. Также запланирова наделовая платформа с участием экспертов в сферах торговли, промышленности и туризма.