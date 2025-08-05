Пермские школьники отдыхают в международном лагере в Китае

Делегация учащихся из пермских лицея № 4 и школы № 22 принимает участие в работе международного лагеря в Хух-Хото (КНР). Этот проект традиционно объединяет школьников из России, Монголии, Китая, Южной Кореи и Японии. Лагерь дает уникальную площадку для межкультурного обмена и укрепления международных связей.