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Пермские школьники отдыхают в международном лагере в Китае

Делегация учащихся из пермских лицея № 4 и школы № 22 принимает участие в работе международного лагеря в Хух-Хото (КНР).

Делегация учащихся из пермских лицея № 4 и школы № 22 принимает участие в работе международного лагеря в Хух-Хото (КНР). Этот проект традиционно объединяет школьников из России, Монголии, Китая, Южной Кореи и Японии. Лагерь дает уникальную площадку для межкультурного обмена и укрепления международных связей.

Пермские школьники в рамках ознакомительной программы, предшествующей открытию лагеря, посетили Пекин, познакомились с историческими и культурными достопримечательностями. По прибытии в Хух-Хото для ребят организовали экскурсию в национальный музей.

Программа международного лагеря включает знакомство с культурой и традициями стран-участниц, посещение спортивных и образовательных учреждений, современных промышленных предприятий.