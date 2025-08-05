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Июль стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Узбекистане

Прошедший июль оказался аномально жарким — средняя температура воздуха была выше нормы на 1−3 градуса. На большей части территории страны этот месяц вошел в тройку самых жарких июлей, а в отдельных районах побил рекорды за все время метеонаблюдений.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 73% 765 мм рт. ст. +22°
Источник: Курсив

В дневные часы температура достигала 38−41°C, в самые жаркие дни — до 48. На юге и в пустынной зоне (в том числе в Мубареке и Машикудуке) зафиксированы экстремальные значения — до 48 и выше.

В Ташкенте 11 дней подряд температура поднималась выше 40 — это второе место за всю историю города после июля в 2019 году.

Осадков практически не было. За месяц дождь прошел только 1−2 раза в Ферганской долине и горных районах Ташкентской области. Таким образом, июль стал уже четвертым месяцем подряд с дефицитом осадков.