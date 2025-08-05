Июль стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Узбекистане

В дневные часы температура достигала 38−41°C, в самые жаркие дни — до 48. На юге и в пустынной зоне (в том числе в Мубареке и Машикудуке) зафиксированы экстремальные значения — до 48 и выше.
В Ташкенте 11 дней подряд температура поднималась выше 40 — это второе место за всю историю города после июля в 2019 году.
Осадков практически не было. За месяц дождь прошел только 1−2 раза в Ферганской долине и горных районах Ташкентской области. Таким образом, июль стал уже четвертым месяцем подряд с дефицитом осадков.