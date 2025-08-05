Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров рассказал о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров заявил, что здоров.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы «знали враги».

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям», — сказал Кадыров на видео с совещания, опубликованном Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше