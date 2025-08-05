Кадыров рассказал о своем здоровье

ГРОЗНЫЙ, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров, и отметил, что повторяет эту информацию, чтобы «знали враги».
«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям», — сказал Кадыров на видео с совещания, опубликованном Telegram-канале.
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