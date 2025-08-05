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Последние новости к вечеру 5 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 5 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 5 августа — в проекте Новости Mail.

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам

Источник: Вадим Денисов/ТАСС

Гуцул была признана виновной по статье «Незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов». Дмитрий Песков, комментируя приговор, назвал его политически мотивированным решением.

Россия вышла из моратория по размещению РСМД

Источник: РИА "Новости"

В МИД РФ заявили, что причина снятия запрета — активность НАТО по развертыванию ракет меньшей и средней дальности, и испытанию баллистических и крылатых ракет. США вышли из договора об оружии данного класса в феврале 2019 года.

ВС РФ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Январское Днепропетровской области.

39 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Источник: РИА "Новости"

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в пункт взимания платы на трассе М4 «Дон» в Тульской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Источник: РИА "Новости"

По данным прокуратуры, он переходил пути у станции «Битца» МЦД-2, и его сбил поезд. Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004-го по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015-го по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ», а с 2018-го — на Первом канале.

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