Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам
Гуцул была признана виновной по статье «Незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов». Дмитрий Песков, комментируя приговор, назвал его политически мотивированным решением.
Россия вышла из моратория по размещению РСМД
ВС РФ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Январское Днепропетровской области.
39 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в пункт взимания платы на трассе М4 «Дон» в Тульской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
По данным прокуратуры, он переходил пути у станции «Битца» МЦД-2, и его сбил поезд. Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». С 2004-го по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015-го по 2018 год — на телеканале «Матч ТВ», а с 2018-го — на Первом канале.