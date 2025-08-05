В Башкирии искали пропавшую купальщицу на матрасе

Сегодня, 5 августа, из Куюргазинского района Башкирии поступило сообщение о пропаже купавшейся в пруду женщины. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, пропавшая плавала на матрасе и исчезла из виду. Позже выяснилось, что ее унесло на другой берег.
Купальщица благополучно вернулась домой и не нуждалась в медицинской помощи.
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