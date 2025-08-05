Камчатка «мигрировала», вулканы проснулись. Что (не так) с сейсмической активностью Земли?

На самом деле сдвижения суши после мощных землетрясений — норма. Это регулярно происходит с той же Японией. «Сдвиг побережья на 2 м — вполне закономерное явление, — замечает Павленко. — Это не представляет угрозы для целостности полуострова. Восточное побережье Японии, например, при землетрясении Тохоку 2011 года сдвинулось примерно на 7 м, как показали приборы. Люди этого не заметили». Эксперт также добавила, что на Камчатке сильные землетрясения происходят периодически: это не в первый раз, вероятно, и при прошлых землетрясениях прибрежные зоны полуострова «мигрировали».