Камчатка «мигрировала», вулканы проснулись. Что (не так) с сейсмической активностью Земли?

Все в рамках нормы.
Как объяснила в интервью ТАСС доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник и заведующий лабораторией инженерной сейсмологии Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Ольга Павленко, Камчатка, как и Япония, знаменитая частыми землетрясениями, находится вблизи зоны субдукции.
Высокая сейсмическая активность — норма для региона, и хотя произошедший толчок — сильнейший с 1952 года, ничего экстраординарного в нем нет. «Нет признаков усилившейся сейсмической активности, число землетрясений в среднем на больших временных интервалах не меняется», — подытожила Павленко.
А что насчет сдвига Камчатки на 2 м?
На самом деле сдвижения суши после мощных землетрясений — норма. Это регулярно происходит с той же Японией. «Сдвиг побережья на 2 м — вполне закономерное явление, — замечает Павленко. — Это не представляет угрозы для целостности полуострова. Восточное побережье Японии, например, при землетрясении Тохоку 2011 года сдвинулось примерно на 7 м, как показали приборы. Люди этого не заметили». Эксперт также добавила, что на Камчатке сильные землетрясения происходят периодически: это не в первый раз, вероятно, и при прошлых землетрясениях прибрежные зоны полуострова «мигрировали».
Да и вследствие тектонической активности сдвигается далеко не вся «территория», а только прибрежные зоны. Как отмечает Павленко, «местные жители, скорее всего, даже не заметили, что “переехали”. Для столь мощного землетрясения Камчатка столкнулась с минимальными последствиями: особых разрушений не возникло, как и экономического урона, а главное — никто не погиб.
Нормально ли, что проснулись вулканы?
После землетрясения на Камчатке активизировались сразу семь вулканов: Ключевской, Безымянный, Камбальный, Карымский, Мутновский, Крашенинников и Авачинский. И это тоже нормально: размер очага основного толчка землетрясения 29 июля был порядка 600 км, и сила его воздействия распространялась в том числе и на 100−200 км в глубь земли, по оценке Павленко. «Конечно, это не могло не затронуть вулканы», — резюмирует эксперт.
Связаны ли землетрясение на Камчатке и аномальные осадки?
Землетрясения и проснувшиеся вулканы не единственное необычное «погодное» событие за последние семь дней. Так, на Кубани за сутки выпала практически двухмесячная норма осадков. То же и в Гонконге: там зафиксировали самый большой уровень осадков для августа за 140 лет.
И хотя, возможно, у кого-то существует соблазн связать изменения климата и сильные землетрясения и представить это как часть одного страшного катаклизма, в реальности это маловероятно. «На мой взгляд, эти явления не связаны, — замечает Ольга Павленко, — Землетрясения — результат эволюции нашей планеты, которая постепенно остывает, а климатические изменения другой природы».
Мария Богрянова.