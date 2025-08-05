Штормовые предупреждения на среду объявлены по всему Казахстану

«6 августа в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на юге и горных районах порывы 15−20 метров в секунду. На севере, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В области Жетысу 6 августа в горных районах днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15−20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области 6 августа на севере и востоке ожидается гроза. Ночью на западе ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 6 августа ночью ожидается гроза.
В Павлодарской области 6 августа ночью на западе, севере и востоке ожидаются сильный дождь и шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20, ночью на западе, севере и востоке порывы 23−28 метров в секунду. На северо-востоке сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре 6 августа ночью ожидаются сильный дождь и шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20 метров в секунду.
В Акмолинской области 6 августа днем на западе, севере и юге ожидаются сильный дождь, град и шквал. На западе, севере и юге ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду, на юге и востоке временами 25 метров в секунду.
В Мангистауской области 6 августа днем на северо-востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на юге и северо-востоке 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +38+4078. На северо-востоке высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 6 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 6 августа ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке 15−20 метров в секунду. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 6 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области 6 августа днем на севере, юге и востоке ожидается гроза. Днем на севере и востоке пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Днем по области ожидается сильная жара +35+39. На севере, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау 6 августа днем ожидается сильная жара +36+38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области 6 августа на севере, западе и востоке ожидается гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, западе и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Днем на западе и юге ожидается сильная жара +36. На западе ожидается высокая пожарная опасность, на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 6 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области 6 августа на севере ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге и в центре порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге ожидается сильная жара +35. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Улытау 6 августа днем на севере и востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области 6 августа днем на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 6 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 метров в секунду.
В области Абай 6 августа днем на севере ожидается гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и в центре 15−20, порывы 23 метров в секунду. На юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 6 августа во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 17−22 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области 6 августа во второй половине дня на севере ожидается гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и востоке 15−20 метров в секунду. С 20:00 5 августа до 08:00 6 августа по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Астане 6 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15−20 метров в секунду.
В Жамбылской области 6 августа днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах 15−20 метров в секунду. На севере, западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 6 августа на севере, западе и юге ожидаются гроза, днем град и шквал. Ветер северный, северо-западный, днем на юге 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 6 августа утром и днем ожидается гроза.
В Туркестанской области 6 августа днем на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе и в горных районах 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане 6 августа ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.