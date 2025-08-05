Штормовые предупреждения на среду объявлены по всему Казахстану

В области Абай 6 августа днем на севере ожидается гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и в центре 15−20, порывы 23 метров в секунду. На юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 6 августа во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 17−22 метров в секунду.