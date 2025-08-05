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Прокуратура Таганрога восстановила права инвалида на полную пенсионную выплату

В Таганнроге мужчине не выплачивали пенсию в полном объеме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Таганроге прокуратура добилась восстановления пенсионных прав местного жителя, страдающего тяжелым хроническим заболеванием. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как установила проверка, после обращения мужчины в Отделение Социального фонда России по Ростовской области ему была назначена пенсия по инвалидности, однако выплачивалась она не в полном объеме.

Надзорное ведомство обратилось в суд для защиты прав заявителя. Исковые требования были полностью удовлетворены, произведен перерасчет. И теперь инвалид будет получать все положенные ему выплаты.

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