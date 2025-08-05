Более 30% многодетных семей уже получили матпомощь для школьников

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Порядка 34% многодетных семей уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей-школьников к учебному году, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.
В ведомстве отметили, что данная помощь выплачивается на каждого школьника из многодетной семьи независимо от дохода. Ее размер составляет 146,3 рубля.
«Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили почти 40 тыс. многодетных семей», — рассказали в ведомстве.
Общая сумма выплат составила 11,5 миллиона рублей.
Как ранее сообщало Минтруда и соцзащиты, единовременную матпомощь в этом году получат порядка 240 тысяч школьников из более 115 тысяч многодетных семей.
В ведомстве добавили, что семьи, имеющие детей-школьников, могут получить и другие виды помощи.
В частности, речь идет про:
- государственную адресную социальную помощь (ее уже получили более 700 семей на 2 тыс. детей на сумму 1,4 млн рублей);
- помощь по месту работы родителей (ее получили 4,1 тыс. семей на 8 тыс. детей на сумму около 800 тыс. рублей).
- благотворительную и гуманитарную помощь (она оказана 1,5 тыс. семей на 4 тыс. детей на сумму 130 тыс. рублей).