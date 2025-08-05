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Более 30% многодетных семей уже получили матпомощь для школьников

Единовременную материальную помощь к началу учебного года получат около 240 тысяч школьников из более 115 тысяч многодетных семей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Порядка 34% многодетных семей уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей-школьников к учебному году, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве отметили, что данная помощь выплачивается на каждого школьника из многодетной семьи независимо от дохода. Ее размер составляет 146,3 рубля.

«Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили почти 40 тыс. многодетных семей», — рассказали в ведомстве.

Общая сумма выплат составила 11,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщало Минтруда и соцзащиты, единовременную матпомощь в этом году получат порядка 240 тысяч школьников из более 115 тысяч многодетных семей.

В ведомстве добавили, что семьи, имеющие детей-школьников, могут получить и другие виды помощи.

В частности, речь идет про:

  • государственную адресную социальную помощь (ее уже получили более 700 семей на 2 тыс. детей на сумму 1,4 млн рублей);
  • помощь по месту работы родителей (ее получили 4,1 тыс. семей на 8 тыс. детей на сумму около 800 тыс. рублей).
  • благотворительную и гуманитарную помощь (она оказана 1,5 тыс. семей на 4 тыс. детей на сумму 130 тыс. рублей).