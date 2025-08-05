Белгидромет сказал, как частые дожди летом повлияли на картофель в Беларуси

В Белгидромете уточнили, что, согласно последним данным, у картофеля повсеместно завершилось цветение и на некоторых полях началось естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля 2025 года превышает уровень 2024 на аналогичный период.