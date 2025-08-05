Белгидромет сказал, как частые дожди летом повлияли на картофель в Беларуси. Подробности БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Белгидромете уточнили, что, согласно последним данным, у картофеля повсеместно завершилось цветение и на некоторых полях началось естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля 2025 года превышает уровень 2024 на аналогичный период.
«Частые дожди этим летом и переувлажнение почвы создали условия для появления фитофтороза. Ряд метеостанций на наблюдаемых полях отмечают повреждение картофеля данной болезнью», — обратили внимание в Белгидромете.
Специалисты уточняют, что в ближайшие дни умеренный температурный режим поспособствует дальнейшему росту клубней, но погода по-прежнему будет и далее провоцировать прогрессирование фитофтороза.
Кстати, Белгидромет сказал о похолодании в Беларуси: «Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт».
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