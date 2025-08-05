Квантовые однофотонные детекторы помогут обнаружить «легкую» темную материю

Несмотря на то, что ученые не сомневаются в существовании темной материи, ее природа и свойства сегодня все чаще становятся предметом ожесточенных споров среди физиков. Дело в том, что за последние два десятка лет исследователи не нашли никаких намеков на то, что она состоит из так называемых «вимпов» — сверхтяжелых и холодных частиц, никак не проявляющих себя, кроме как притягивая видимые скопления материи.