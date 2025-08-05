Самарская область получит 4,13 млрд рублей на модернизацию объектов системы ЖКХ

Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В своем телеграм-канале 5 августа глава региона сообщил, что сегодня в Москве принимал участие в штабе правительственной комиссии по региональному развитию под предводительством зампреда Российского правительства Марата Хуснуллина.
По итогам совещания стало известно, что Самарской области дали доброе на получение казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму в 4,13 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию 6 проектов, а также модернизацию и реконструкцию 26 объектов коммунальной инфраструктуры.
Таким образом региональные власти планируют:
— построить 3 котельных в Кинель-Черкасском районе;
— построить 2 объекта водоотведения и реконструировать очистные сооружения в Тольятти;
— модернизировать системы теплоснабжения в Новосемейкино;
— реконструировать 2 объекта водоотведения в Самаре;
— капитально отремонтировать водовод в Сызрани;
— реконструировать 15 теплотрасс.
«Проекты позволят повысить качество теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 800 тысяч жителей региона», — подчеркнул губернатор.
Также губернатор отметил, что сегодня встречался с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным. Глава Самарской области доложил министру строительства и ЖКХ о ходе выполнения национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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