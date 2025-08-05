До 31 августа в Ростове полностью восстановят освещение на Левобережной улице

— Данные сети ввели в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу — 2028, и ни разу с тех пор не ремонтировались, — написал Александр Юрьевич в телеграм-канале. — Сначала по моему поручению уличное освещение восстановили на Станиславского, затем «Ростгорсвет» приступил к работам на Левобережной.