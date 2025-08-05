До 31 августа в Ростове полностью восстановят освещение на Левобережной улице

В Ростове успешно завершились работы по восстановлению уличного освещения на втором участке Левобережной улицы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
— Данные сети ввели в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу — 2028, и ни разу с тех пор не ремонтировались, — написал Александр Юрьевич в телеграм-канале. — Сначала по моему поручению уличное освещение восстановили на Станиславского, затем «Ростгорсвет» приступил к работам на Левобережной.
Учитывая значительную протяженность Левобережной улицы, работы разделили на три этапа. В конце июня был завершен первый, охвативший участок от Ворошиловского моста до улицы Бориса Слюсаря. Сейчас успешно завершен второй этап работ.
Как доложил замглавы администрации по ЖКХ Станислав Марченко, на участке от улицы Бориса Слюсаря до улицы Чемордачка были выполнены комплексные работы: восстановлены поврежденные высоковольтные линии, заменено вышедшее из строя оборудование, установлены новые опоры вместо поврежденных, заменены неисправные светильники, а также отремонтированы те светильники, которые можно было восстановить. Дополнительно были проведены диагностические испытания подземных кабельных коммуникаций.
В настоящее время уже начаты работы на заключительном, третьем участке — от улицы Чемордачка до границы города. Сдача объекта планируется до 31 августа.
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