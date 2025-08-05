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В центре Москвы демонтировали скульптуру «Большая глина No4»

Скульптуру «Большая глина No4» демонтировали и вывезли из центра Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скульптура «Большая глина № 4» полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Скульптура Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках, — была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году.

Ее демонтаж начался в прошлый понедельник. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание.

Все составляющие скульптуры были бережно упакованы. К настоящему времени они вывезены.