В центре Москвы демонтировали скульптуру «Большая глина No4»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Скульптура «Большая глина № 4» полностью демонтирована и вывезена из центра Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Скульптура Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках, — была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году.
Ее демонтаж начался в прошлый понедельник. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание.
Все составляющие скульптуры были бережно упакованы. К настоящему времени они вывезены.