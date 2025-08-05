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В районе Башкирии 66-летний водитель погиб в перевернутом автомобиле

Авария произошла в Чишминском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 августа, в Чишминском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

По информации ведомства, на третьем километре дороги Новоусманово — Дурасово 66-летний водитель за рулем рулём ВАЗ-2107 около 15:00 не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

От сильного удара он вылетел из машины и скончался на месте происшествия. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.

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