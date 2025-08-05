Молодежь стран ШОС приглашают к участию в конкурсе к 80-летию Победы в ВОВ

«Участие нашей страны в крупнейшим престижном международном форуме подчеркивает авторитет Республики Беларусь на международной арене. Каждая из таких поездок важна еще для налаживания практических связей. Мы пригласили коллег посетить нашу страну. Тем более, в преддверии 105-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи есть отличный повод для того, чтобы пригласить наших партнеров для обмена мнениями и для налаживания практических связей между нашими регионами, — дополнил Александр Лукьянов. — Наиболее востребованными направлениями для Молодежного совета ШОС на сегодняшний день являются научно-техническое, социально-гуманитарное сотрудничество, а также обмен практиками внедрения бизнес-инкубаторов, молодежного предпринимательства».-0-