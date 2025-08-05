Молодежь стран ШОС приглашают к участию в конкурсе к 80-летию Победы в ВОВ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь стран ШОС приглашают к участию в конкурсе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Китая от милитаристской Японии, сообщил журналистам руководитель белорусской национальной части Молодежного совета ШОС, член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Пекине в штаб-квартире Секретариата Шанхайской организации сотрудничества белорусская делегация приняла участие в 18-м заседании Молодежного совета ШОС. Тема заседания — «Молодежь в глобальном управлении: вносим вклад совместными усилиями силой ШОС». В ходе своего выступления белорусы проинформировали коллег о современных практиках гражданско-патриотического воспитания, создания условий реализации творческого потенциала молодежи, а также выступили с инициативой проведения международного конкурса среди молодежи стран ШОС «Память поколений», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Китая от милитаристской Японии.
«Через современные интерактивные формы, через творчество мы проведем этот конкурс, объединив тем самым молодежь стран ШОС. Лучшие работы будут представлены на 19-м заседании Молодежного совета ШОС в Кыргызстане», — рассказал Александр Лукьянов.
Ключевым моментом заседания в Пекине стало принятие «Заявления участников 18-го заседания Молодежного совета ШОС в связи с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны и образования ООН», которое было разработано с учетом мнения государств-участников ШОС. Данное заявление будет представлено от имени Молодежного совета ШОС на саммите в Тяньцзине с участием глав-государств ШОС. Документ призван совместно распространять объективные исторические факты о Второй мировой войне, предотвращать попытки фальсифицировать ее итоги и роль наших народов в разгроме фашизма и милитаризма, реабилитировать идеи нацизма и расового превосходства.
«Участие нашей страны в крупнейшим престижном международном форуме подчеркивает авторитет Республики Беларусь на международной арене. Каждая из таких поездок важна еще для налаживания практических связей. Мы пригласили коллег посетить нашу страну. Тем более, в преддверии 105-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи есть отличный повод для того, чтобы пригласить наших партнеров для обмена мнениями и для налаживания практических связей между нашими регионами, — дополнил Александр Лукьянов. — Наиболее востребованными направлениями для Молодежного совета ШОС на сегодняшний день являются научно-техническое, социально-гуманитарное сотрудничество, а также обмен практиками внедрения бизнес-инкубаторов, молодежного предпринимательства».-0-