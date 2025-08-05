На «День коня» в Татарстане состоятся скачки и концерт

В селе Новый Кырлай Арского района 9 августа организуют праздник «День коня». В его программе — скачки, мастер-классы, концерт. Рассказал о событии на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.
В 2025-м состоится юбилейный, X конноспортивный фестиваль: будут дистанционные пробеги на дальние дистанции: 40, 80, 100, 120, 160 километров. Участники соберутся со всей России: из Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Ульяновской, Пензенской, Липецкой областей, а также из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга. Судить скачки будет судейская коллегия международной категории, подчеркнул Баязитов.
Скачки проведут среди коней различных пород, состоятся показательные выступления юных участников на пони, турнир по борьбе на лошадях, мастер-классы, разнообразные конкурсы.
«День коня» стал значимой составляющей программы поддержки и популяризации индустрии коневодства, заявил Баязитов.
В ходе праздника состоится чемпионат и первенство Татарстана по дистанционным конным забегам, а также традиционные скачки, уточнила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.
На дистанционные забеги заявки прислали участники из семи регионов страны, в том числе — из Татарстана. Начнут забеги ранним утром — в 4.30. Состоятся и зрелищные скачки: это одни из самых древних состязаний, где выберут самую зрелую лошадь.
Пройдет борьба на лошадях в трех весовых категориях: до 70-ти, от 70 до 90 и 90+ килограммов. Общие призовые здесь составят 2,2 млн рублей, отметила Каппушева.
Подготовлена обширная культурная программа, дополнил первый заместитель руководителя исполкома Арского района Ренат Гатиятов. Официальное открытие праздника — в 16.00: театрализованный пролог, выставки, конкурсы. В концерте примет участие певец Анвар Нургалиев, фольклорные коллективы Арского района. Организуют торговую площадку, пункты питания".
Также на празднике «День коня» организуют отдельный заезд для лошадей татарской породы, напомнила Светлана Каппушева. У отдельного заезда для лошадей татарской породы будут призовые 180 тысяч рублей, их разделят поровну среди всех участников. Заявлено пять лошадей, ожидается больше. Она напомнила, что скачки лошадей татарской породы организуют в День города и республики, 30 августа. Проводят их на казанском ипподроме, а призовые составляют 1 млн рублей.
На «Дне коня» также организуют народные игры, турниры по борьбе среди взрослых и детей. Завершит фестиваль салют.