На «День коня» в Татарстане состоятся скачки и концерт

Также на празднике «День коня» организуют отдельный заезд для лошадей татарской породы, напомнила Светлана Каппушева. У отдельного заезда для лошадей татарской породы будут призовые 180 тысяч рублей, их разделят поровну среди всех участников. Заявлено пять лошадей, ожидается больше. Она напомнила, что скачки лошадей татарской породы организуют в День города и республики, 30 августа. Проводят их на казанском ипподроме, а призовые составляют 1 млн рублей.