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В центре Ростова произошло массовое ДТП

В Ростове на Ворошиловском столкнулись пять машин.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, пятого августа, в Ростове на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского произошло массовое ДТП. О случившемся сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, столкнулось пять машин.

Сейчас, как сообщают «Яндекс. Карты», в районе места столкновения образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что 20-летний водитель электровелосипеда пострадал в аварии в Ростове. По предварительным данным, «ГАЗель» столкнулась со встречным двухколесным транспортом. В итоге электровелосипедиста госпитализировали.

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