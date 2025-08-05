В центре Ростова произошло массовое ДТП

Вечером во вторник, пятого августа, в Ростове на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского произошло массовое ДТП. О случившемся сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, столкнулось пять машин.
Сейчас, как сообщают «Яндекс. Карты», в районе места столкновения образовалась пробка.
Ранее сообщалось, что 20-летний водитель электровелосипеда пострадал в аварии в Ростове. По предварительным данным, «ГАЗель» столкнулась со встречным двухколесным транспортом. В итоге электровелосипедиста госпитализировали.
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