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«Приняты ключевые решения». Состоялось заседание наблюдательного совета «Медиакомпании Союзного государства»

«Приняты ключевые решения». Состоялось заседание наблюдательного совета «Медиакомпании Союзного государства».

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Медиакомпания Союзного государства». Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

В повестке мероприятия значилось 11 вопросов.

По результатам заседания были приняты ключевые решения, направленные на продолжение работы по созданию автономной некоммерческой организации «Медиакомпания Союзного государства».-0-

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