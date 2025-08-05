«Толокой трудились». Вы посмотрите, какую площадку для отдыха сделали в Горбацевичах!

Дело особенно спорится, если действовать сообща, — в этом еще раз убедилась «Беларуская думка», побывав в Бобруйском районе. Когда ехали в агрогородок Горбацевичи, который находится в 12 километрах от Бобруйска, даже не подозревали, в каком легендарном месте окажемся. В 1812 году русские отряды здесь неслабо дали прикурить частям армии Наполеона. В июне 1919-го в Горбацевичах побывал «всероссийский староста», председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. А в местном Ризоположенском храме находится чудотворная икона Божией Матери «Горбацевичская». Но на этот раз предметом нашего интереса стала не занимательная история славного уголка белорусской земли, а одно очень любопытное дело, за которое тут взялись в Год благоустройства.