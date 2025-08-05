«Толокой трудились». Вы посмотрите, какую площадку для отдыха сделали в Горбацевичах!

Дело особенно спорится, если действовать сообща, — в этом еще раз убедилась «Беларуская думка», побывав в Бобруйском районе. Когда ехали в агрогородок Горбацевичи, который находится в 12 километрах от Бобруйска, даже не подозревали, в каком легендарном месте окажемся. В 1812 году русские отряды здесь неслабо дали прикурить частям армии Наполеона. В июне 1919-го в Горбацевичах побывал «всероссийский староста», председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. А в местном Ризоположенском храме находится чудотворная икона Божией Матери «Горбацевичская». Но на этот раз предметом нашего интереса стала не занимательная история славного уголка белорусской земли, а одно очень любопытное дело, за которое тут взялись в Год благоустройства.
Лет 35−40 назад на западной стороне Горбацевичей выкопали три одинаковых прямоугольных «озера». Выстроили их в один ряд словно под линейку. Зачем, с какой целью вывозили тонны грунта — история умалчивает, и найти концы, как здесь ни старались, не смогли. То ли в искусственных водоемах рыбу собирались разводить, то ли для полива или водоснабжения они задумывались, но факт остается фактом: происхождение горбацевичских «озер» окутано туманом неизвестности.
Директор ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» Михаил Бородин.
За ненадобностью местность вокруг прудов со временем покрылась непролазным кустарником и неэстетичной болотистой растительностью, превратившись в потрясающий уголок дикой природы. Водная гладь не просматривалась даже с дороги, которая разделяет этот «триптих» и мехмастерские ОАО «Агрокомбинат Бобруйский», расположенные прямо напротив водоемов. Еле-еле виднелся один пруд. Чистота и порядок на машинном дворе лишь подчеркивали соседнюю неухоженность и запущенность.
Директору сельхозпредприятия Михаилу Бородину злополучная территория давно мозолила глаза, хотел ей заняться. А тут — Год благоустройства, и стало очевидно, что откладывать дальше некуда.
— Решили навести порядок, — рассказывает Михаил Станиславович. — Но не так, что начальство напрягается, раздает команды, а все стоят тихонько в сторонке и наблюдают, что из этого выйдет. Толокой трудились. Очень хорошее и правильное слово — толока, как нельзя лучше подходит к нашей ситуации.
Трудно поверить, что совсем недавно здесь был непролазный кустарник.
Порядок в понимании директора ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» — это не только выкорчевать дикие заросли, разровнять территорию, а прежде всего создать действительно эстетически привлекательный уголок, радующий глаз и сердце.
— Самое главное — люди заинтересовались, — продолжает Михаил Станиславович. — Местные жители предлагали свои идеи по благоустройству. Помогали разбивать клумбы, садили растения. Причем никого не заставляли и не упрашивали.
«Очень хорошее и правильное слово — толока, как нельзя лучше подходит к нашей ситуации».
Воплощением всех задумок руководит прораб Петр Барановский. Он местный, раньше работал главным инженером. Выйдя на пенсию, Петр Викентьевич продолжает трудиться в родном хозяйстве. Неудивительно, что многие отозвались на клич авторитетного человека.
То, что сделали, — это только начало, уверенно заявляют в ОАО «Агрокомбинат Бобруйский».
— Все, что здесь видите, в основном инициативы Петра Викентьевича и других работников нашего сельхозпредприятия, — обводит рукой преображенную территорию Михаил Бородин. — Растения на благое дело безвозмездно выделил питомник, только свой физический труд вложили. Беседку и лавочки в свободное время соорудили работающие у нас сейчас строители.
Специалисты хозяйства во главе с инженером по охране труда Викторией Литвинчик создавали декоративную дорожку. Елена Рыбченко, Юлия Меньковская, Анастасия Новикова, Дарья Степанова — каждая из них вложила в общее дело частичку своей души и трудолюбия. Молодой агроном-агрохимик Олег Сидякин, как сам выразился, доски подносил. Главный и пока единственный на площадке арт-объект — крестьянская телега на железных колесах — дело золотых рук сварщика Николая Николаевича Сущинского.
— Практически оригинал, — довольно улыбается Михаил Станиславович. — А с деревом уже строители доработали.
«Даже не сомневаюсь, что красота и комфорт способствуют производительности труда».
И вправду толока! Но все же, видимо, такое достаточно масштабное благоустройство выльется не в одну копеечку для сельхозпредприятия.
— Не все измеряется деньгами, — парирует директор. — Мы же хотим, чтобы наши люди оставались в деревне, работали и жили здесь, правда? Не скажу, что это шикарное место для отдыха, но по крайней мере достаточно приятная среда. С малыми детками уже приходят гулять тут. Рядышком столовая. Кто работает на мехдворе, после обеда могут развеяться. Да и въезд в агрогородок цивильным стал. Я считаю так: чем благоустроеннее наши деревни, тем охотнее молодежь будет оставаться.
Инженер по охране труда сельхозпредприятия Виктория Литвинчик.
— Такой практический смысл вкладываете в преобразования? — подмечаю.
— Ну я же руководитель сельхозпредприятия, у меня все в таком русле: чтобы были люди и хозяйство развивалось, — говорит Михаил Станиславович. — Техники хватает, и она очень неплохая, но с кадрами есть вопросы, и не только у нас.
Бородин родом из соседних Петровичей, супруга местная. Живут в агрогородке. Это важный момент, по мнению Михаила Станиславовича, когда руководитель не ездит каждый день на работу из города, как это часто бывает в пригородных хозяйствах, а постоянно находится в гуще сельских дел и забот. Несмотря на определенные издержки («все время на работе, даже когда дома»), оно того стоит. И люди это ценят.
Всегда есть что обсудить председателю Горбацевичского сельисполкома Галине Пригара и директору сельхозпредприятия Михаилу Бородину.
— Важно, в какой среде живет человек, — рассуждает директор ОАО «Агрокомбинат Бобруйский». — Даже не сомневаюсь, что красота и комфорт способствуют производительности труда. Случается, приходишь во двор, а вокруг разбросанный мусор, опилки валяются. Уже можно составить мнение о хозяине дома, какой из него работник будет.
В Горбацевичах Год благоустройства заметен во множестве деталей. Все потому, что тут придерживаются надежного, проверенного временем принципа: меньше говорить — больше делать.
— Везде все подкрасили, крыши перекрываем. В здании конторы и фасад, и кровлю обновили, ремонт провели, — чувствуется, даже перечисление сделанного доставляет директору удовольствие. — В столовой, она у нас небольшая, для удобства работников открыли еще один зал. Пока одноразовое питание организовано, а начнется массовая уборка — будет два раза. Забота о людях — самое главное.
Красиво стало в этом уголке Горбацевичей, можно и фотосессии проводить.
Рассуждая о видах на урожай и недобрым словом поминая весенние заморозки, все же то и дело возвращаемся к главному проекту Года благоустройства. Сходимся во мнении, что для агрогородка это целое событие. А еще Бородин очень надеется, что и его усилия, и тех людей, которых объединило общее дело, принесут хорошие плоды.
— Возможно, наш пример кого-то подтолкнет заняться своим домом и участком, хотя бы регулярно обкашивать территорию, — с надеждой произносит Михаил Станиславович.
В Горбацевичах в порядке вещей, когда красиво и уютно, убеждает меня Виктория Литвинчик. Впрочем, Виктория знает, о чем говорит. Родом из этих мест, давно трудится в хозяйстве. Коллектив хороший, по ее мнению.
— Каждое утро у нас планерка на территории ремонтных мастерских, — рассказывает Виктория Дмитриевна. — С радостью и прекрасным настроением смотрим на красоту, которую мы создали своими руками. Любую мелочь подмечаешь: там цветочки подросли и уже распускаются, где-то деревца прижились… Очень захватывает. Не зря затеяли, я уверена.
«Благоустройство — процесс непрерывный, каждый день что-то хорошее происходит».
Специалист подчеркивает, что это старт, начало, и картинка только-только вырисовывается. Есть еще интересные задумки, чтобы этот уголок агрогородка сделать более интересным и привлекательным. Да и по ходу дела выяснилось, что не все предусмотрели и учли.
— Спохватились — не хватает контейнеров для мусора, — улыбается главный экономист сельхозпредприятия Елена Рыбченко. — Думаю, наши сварщики решат эту проблему. Можно еще мангалы поставить, ребята обещали сделать. У нас молодой коллектив, дружный. Приятно не только работать вместе, но и время свободное проводить. Приезжайте к нам через год, увидите, какая красота будет!
Когда дружно, вместе, сообща — горы можно свернуть.
На другой стороне агрогородка, между шоссе и улицей из симпатичных коттеджей, тоже что-то происходит. Работает техника, люди старательно ровняют привезенный грунт.
— На неиспользуемом участке земли собственными силами строим многофункциональную площадку размером 100 на 50 метров, — рассказывает председатель Горбацевичского сельисполкома Галина Пригара. — Она состоит из четырех зон: футбольное поле, волейбольная площадка, детская территория (тут качели, карусели, малые архитектурные формы) и силовые тренажеры. Район выделил деньги на закупку оборудования из средств, заработанных на субботниках. Хозяйство помогает техникой.
Галина Егоровна уверяет, что «все это будет смотреться», в чем, собственно, мы не сомневаемся. Локация для площадки выбрана неслучайно: здесь много молодежи и деток, а впечатляющий размер зеленого поля явно намекает, что тут можно еще кое-что разместить.
— Благоустройство — процесс непрерывный, каждый день что-то хорошее происходит, — улыбается председатель сельисполкома. В Осово, например, открыли красивую детскую площадку.
Осово — одна из 42 деревень на территории Горбацевичского сельсовета. Еще тут в наличии 30 садовых товариществ. Хлопотное хозяйство у Галины Егоровны, однако!
— С людьми всегда непросто, но последнее время власть и население хорошо понимают друг друга, — делится мыслями Галина Пригара. Председателем исполкома она работает 18 лет, есть с чем сравнить. — Возможно, власть стала строже, а люди ответственнее. И выстраиваем работу так: только вместе — иначе никак. И кнут, и пряник — все в ходу. Но, знаете, мы, местные жители, общий язык всегда найдем.
Телега на берегу водоема — дело золотых рук сварщика Николая Сущинского.
— Кнут — понятно. А пряник? — уточняю с улыбкой.
— Проводим праздники деревень. В двух уже прошли, на очереди — Горбацевичи и Осово, — говорит Галина Егоровна. — На праздниках подводим итоги конкурса на лучшее подворье. Сказать перед всей деревней спасибо человеку и подарок вручить — это и его вдохновляет, и других подстегивает.
А кстати, какая нужда летом далекого 1919-го привела в Горбацевичи выдающегося деятеля Коммунистической партии и советского государства председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина? Между прочим, этот факт зафиксирован на памятной табличке на здании сельисполкома.
Председатель Бобруйского районного Совета депутатов Ирина Старовойтова и председатель Горбацевичского сельисполкома Галина Пригара.
Всероссийский староста, как его называли, в те годы возглавлял агитпоезд «Октябрьская революция». Разъезжая на нем по российским губерниям и фронтам гражданской войны, Михаил Калинин вел агитационно-пропагандистскую работу среди рабочих, крестьян и красноармейцев. Как утверждают историки, получалось это у него весьма неплохо.
По дороге на западный фронт 18 и 19 июня агитпоезд находился в Бобруйске и Бобруйском уезде. В Горбацевичи на собрание с представителем новой власти сошлись и стар, и млад со всех деревень волости. Все собрались возле волостного исполкома. Калинин рассказал им о тяжелом положении на фронте, о первых успехах в мирном строительстве, об отношении советской власти к крестьянам. «Царство социализма, безусловно, будет укреплено, и наше поколение уже будет пользоваться всеми выгодами социализма», — торжествующе, с верой в победу революционного дела заявил он.
Интересно, что сказал бы «всероссийский староста», увидев современные Горбацевичи?
Ирина СТАРОВОЙТОВА, председатель Бобруйского районного Совета депутатов:
— Летом население нашего района увеличивается вдвое. Люди приезжают отдыхать, к тому же у нас 78 садовых товариществ. Стараемся, чтобы населенные пункты были уютными и комфортными. Благоустраиваем, озеленяем. Работает районный штаб по наведению порядка, территории закреплены за субъектами хозяйствования. Задействованы все службы, организации, население.
Отмечу, что Год благоустройства задал хорошее настроение и темп. Высадили две тысячи деревьев и три тысячи кустарников, 45 тысяч цветов. Согласитесь, когда красиво вокруг, то и человек становится красивее и добрее, испытывает чувство гордости за свой край.
Работы по благоустройству в самом разгаре.
Каждый год открываем детские площадки — не за счет бюджета, а на средства, собранные на субботниках. То, что люди заработали, идет на благое дело. В этом году открываем многофункциональную площадку в Горбацевичах. В агрогородке Телуша, где пройдут районные «Дажынкі», площадку дополним новыми элементами.
— Как привлечь и увлечь людей делами Года благоустройства?
— Самый лучший способ — убедительный пример: где-то это есть, а почему бы нам не сделать? Такой пример, как в агрогородке Горбацевичи. Уверена, искренне любящий родной край, свою малую родину человек никогда не останется в стороне. Когда душа его тут, хочется сделать что-то полезное и получить радость, удовлетворение от этого.
Недавно в Горбацевичах состоялся ежегодный праздник Ризоположенского храма.
В тех же Горбацевичах наблюдаю, что и молодежи интересно. Это замечательно! И не так, что вышли, сделали и забыли. Они живут этим делом, развивают его. Может получиться неплохая локация, где и праздники сельские будут проходить. Возможно, в следующем году еще какой-то забытый уголок получит новую жизнь и украсит агрогородок.
| Игорь ГОНЧАРУК, журнал «Беларуская думка». Фото Надежды Костецкой, а также из открытых источников.
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