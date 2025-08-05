Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь — один из крупных духовных и культурных центров Беларуси

Первым на территории монастыря был построен уникальный деревянный Богоявленский собор, освященный киевским митрополитом Петром Могилой в 1635 году. К середине XVII века на территории монастыря был построен второй храм — каменная Свято-Духовская церковь. Ныне это действующая Свято-Троицкая церковь. На территории монастыря могилевским книгопечатником Спиридоном Соболем в 1630 году основана типография, выдающийся центр белорусского кириллического книгопечатания, известный изданием «Букваря».-0-