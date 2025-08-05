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Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь — один из крупных духовных и культурных центров Беларуси

Основан в 1623 году на землях имения Кутейно, принадлежавших богатому землевладельцу Богдану Стеткевичу-Завирскому.

5 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Оршанский Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь — один из крупных духовных и культурных центров Беларуси.

Основан в 1623 году на землях имения Кутейно, принадлежавших богатому землевладельцу Богдану Стеткевичу-Завирскому.

Первым на территории монастыря был построен уникальный деревянный Богоявленский собор, освященный киевским митрополитом Петром Могилой в 1635 году. К середине XVII века на территории монастыря был построен второй храм — каменная Свято-Духовская церковь. Ныне это действующая Свято-Троицкая церковь. На территории монастыря могилевским книгопечатником Спиридоном Соболем в 1630 году основана типография, выдающийся центр белорусского кириллического книгопечатания, известный изданием «Букваря».-0-

Фото Александра Хитрова.