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На озере Аслыкуль нашли тело 48-летнего мужчины

Отдыхающий прыгнул с лодки и утонул.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 августа, на озере Аслыкуль утонул 48-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, отдыхающий в 70 метрах от берега находился на резиновой лодке вместе со своим другом, а после прыгнул в воду и исчез.

Спасателям удалось найти тело и передать его сотрудникам полиции. В настоящий момент идут оперативно-следственные мероприятия.

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