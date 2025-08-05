На озере Аслыкуль нашли тело 48-летнего мужчины

Сегодня, 5 августа, на озере Аслыкуль утонул 48-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, отдыхающий в 70 метрах от берега находился на резиновой лодке вместе со своим другом, а после прыгнул в воду и исчез.
Спасателям удалось найти тело и передать его сотрудникам полиции. В настоящий момент идут оперативно-следственные мероприятия.
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