«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма

— Кейт перенесла достаточно токсичное лечение рака толстой кишки. Химия убивает не только злокачественные клетки, но и здоровые, что делает иммунитет более уязвимым для новых болезней. По стандартам терапию проводят с определенной периодичностью, чтобы здоровые ткани успевали восстанавливаться, а осложнения или побочные эффекты были минимальны. Но в некоторых случаях невозможно предупредить губительное влияние химии, поэтому здоровые клетки теряют способность регенерации. Вслед за этим страдают все ткани и органы, что провоцирует резкое похудение пациента, — пояснил доктор.