«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма

После победы над раком толстой кишки и выхода в ремиссию, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон столкнулась с новой бедой: из-за отсутствия аппетита она начала стремительно терять вес и мышечную массу. При росте 175 сантиметров супруга принца Уильяма весит всего 41 килограмм и выглядит истощенной. «Вечерняя Москва» узнала у врача, что могло привести Миддлтон к такому состоянию и не связано ли это с раком.
По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, есть несколько вариантов, которые могли спровоцировать похудение Миддлтон.
Последствия химиотерапии.
— Кейт перенесла достаточно токсичное лечение рака толстой кишки. Химия убивает не только злокачественные клетки, но и здоровые, что делает иммунитет более уязвимым для новых болезней. По стандартам терапию проводят с определенной периодичностью, чтобы здоровые ткани успевали восстанавливаться, а осложнения или побочные эффекты были минимальны. Но в некоторых случаях невозможно предупредить губительное влияние химии, поэтому здоровые клетки теряют способность регенерации. Вслед за этим страдают все ткани и органы, что провоцирует резкое похудение пациента, — пояснил доктор.
Новый рост опухоли.
Также не исключено, что внезапная потеря веса принцессы Уэльской может быть следствием прогрессирующей опухоли, считает врач.
— Рак всегда запускает интоксикационный синдром, потому что является аналогом паразита в организме и питается продуктами кровотока. При серьезной интоксикации человек всегда теряет массу тела, потому что организм сталкивается с отравлением изнутри, — пояснил онколог.
А учитывая то, что Кейт уже перенесла серьезный курс химиотерапии, новые раковые клетки могут быть агрессивнее предыдущих и быстрее забирать силы организма, отметил Черемушкин:
— Под воздействием химиотерапии раковые клетки погибают, однако некоторые из них видоизменяются и впоследствии (по окончании терапии) могут создать некий «опухолевый клан», который быстро делится на новые клетки и стремительно распространяется по организму. Этот процесс напоминает течение лейкоза, когда злокачественные лейкоциты быстро захватывают кровоток.
По мнению онколога, стремительное похудение принцессы Уэльской может быть фатальным для нее:
— Учитывая перенесенные болезни и то, что организм Кейт Миддлтон уже подвергался химиотерапии, такая болезненная худоба может привести к летальному исходу. Однако врачи вряд ли допустят такое развитие событий, потому что она является членом королевской семьи. Скорее всего, будут предприняты все необходимые меры для стабилизации ее состояния. В частности, корректировка методики лечения и питания.
О ремиссии у принцессы Уэльской стало известно в январе этого года, тогда же в беседе с «Вечерней Москвой» онколог Ольга Желудкова рассказала, сколько она может продлиться.
Между тем российские ученые успешно тестируют первую отечественную вакцину против меланомы. Онкопациенты должны получить лекарство уже в ближайшие месяцы. Что известно о российском препарате от рака — в материале «ВМ».