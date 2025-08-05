«В космос со своим помидором». Белорусские и российские школьники готовят эксперимент на орбите

5 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Белорусские и российские школьники готовят эксперимент на орбите. Соответствующее научное соглашение подписано в Москве между Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук и тремя школами — гимназией № 1 города Ивье, московской школой № 1980 и школой № 9 города Минусинска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
В середине августа с космодрома Байконур должен состояться запуск космического биоспутника «Бион-М» № 2. В его научной программе — более 30 экспериментов. И один из них ученые проводят вместе с белорусскими и российскими школьниками: ребята отправляют в космос семена помидоров. Эксперимент называется «В космос со своим помидором».
«На протяжении всей экспедиции семена будут прикреплены к внешней стороне биоспутника и будут спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры. После возвращения из космоса их передадут назад школам для изучения и выращивания. Этот эксперимент позволит понять, как невесомость и низкие космические температуры влияют на прорастание семян», — рассказали в дипмиссии.
«Города-участники выбраны не случайно — Ивье и Минусинск неофициально именуют “помидорными столицами”: как утверждают специалисты, здесь выращиваются одни из лучших сортов томатов в Беларуси и России», — добавили в пресс-службе. -0-