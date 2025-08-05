«В космос со своим помидором». Белорусские и российские школьники готовят эксперимент на орбите

«На протяжении всей экспедиции семена будут прикреплены к внешней стороне биоспутника и будут спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры. После возвращения из космоса их передадут назад школам для изучения и выращивания. Этот эксперимент позволит понять, как невесомость и низкие космические температуры влияют на прорастание семян», — рассказали в дипмиссии.