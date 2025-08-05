От постановки — сердце: какое наследие оставил Борис Юхананов

В этот вторник, 5 августа, не стало режиссера и художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова. Крупнейшая фигура театра, видеоарта и кинематографа, для одних он был первопроходцем отечественного артхауса, для других — выдумщиком и мистификатором, для третьих — учителем и мессией. Вместе с коллегами режиссера «Известия» вспомнили о главных вехах его творческого пути.
Непрерывный поток сознания.
Личность Бориса Юхананова невозможно описать несколькими словами. Сухое перечисление этапов его биографии скорее введет в заблуждение, запутает, смутит, но не даст ясного представления о том, как одна из центральных фигур российского андерграунда смогла превратить Московский драматический театр им. К. С. Станиславского в масштабную экспериментальную институцию.
Его творческий путь начался с Воронежского института искусств, который он окончил по специальности «актер театра и кино». Там будущий реформатор написал первый роман «Черт-те что! или В бегах за убегающим временем», где уже проявились черты будущего стиля режиссера.
Позже Юхананов заменил бумагу и перо на видеокамеру, набрался знаний в режиссерской мастерской ГИТИСа под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева и основал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр».
В то же время режиссер активно занимался «параллельным кино», ставшим антиподом официальному кинематографу конца 1980-х — начала 1990-х. Среди его самых впечатляющих работ — «Видеороман в 1000 кассет. Сумасшедший принц», в которых Юхананов погружает зрителя в непрерывный поток своего сознания.
Серьезность разговора с публикой.
Эксперименты Юхананова часто опережали время. Он отказывался от традиционного монтажа и линейного нарратива, создавал оперные сериалы и многодневные спектакли-инсталляции, приглашал для постановок режиссеров мирового уровня и сам создавал масштабные проекты.
— Театр — такая сфера, где само физическое существование того или иного художника может менять температуру, атмосферу. Борис Юхананов самим фактом своего существования, своими спектаклями влиял на русский театр. На всех, кто занимался театром, более традиционным или менее, а особенно поисковым, где его влияние было особенно важным, мощным, — рассказал «Известиям» ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Режиссер поставил свыше 100 спектаклей. Работал в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Амстердаме, Вильнюсе, Виченце и Котбусе. На протяжении трех лет занимался социокультурным проектом «Дауны комментируют мир», в котором участвовали актеры с синдромом Дауна.
— Первые же его спектакли сплотили вокруг него группу единомышленников, ставших его учениками, и зрителей, критиков, которые видели в его экспериментах серьезность разговора с публикой, поиск нового театрального языка, нового способа воспитания актера и существования артиста на сцене, — отметил Заславский.
Создание мира спектакля.
Делом жизни в последние годы для Бориса Юхананова стал Московский драматический театр им. К. С. Станиславского. Режиссер не только дал ему новое название — «Электротеатр Станиславский», но и полностью реконструировал, превратив в технически оснащенную институцию и пространство для беспрерывного эксперимента. И сам ставил там спектакль за спектаклем, начиная с «Синей птицы» и заканчивая совсем недавним проектом «Кафка в Афинах».
— Он умел влюблять в себя. Не только располагал богатых людей, готовых вкладывать деньги в его театральные преобразования, но и смог превратить театр в одну из самых современных и оснащенных площадок столицы! Даже ставя спектакли, которые шли по два-три вечера частями по три с половиной часа, Юхананов привлекал новых и новых апологетов. Это уникальная ситуация, — добавил Заславский.
Юхананов создал собственный подход к театральному искусству и воспитал несколько поколений учеников. Еще в 1988 году он основал Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР), которая существовала до конца жизни мастера. Вместе со своими выпускниками он делал так называемые новопроцессуальные проекты: «Сад» (1990−2001) по «Вишневому саду» А. П. Чехова, переживший восемь «регенераций», «Золотой осёл» (2016), «Орфические игры» (2018) и «МИР РИМ» (2022). Студенты исследовали романы Франца Кафки и пьесы античных авторов — Софокла, Эсхила, Менандра, Аристофана и Еврипида.
— Работать с Борисом Юрьевичем было счастьем и большим доверием. Как со стороны соратников его таланта, так и доверием самого Бориса Юрьевича — к личности, индивидуальности, уникальности тех, с кем он работал, — сказала «Известиям» ученица режиссера Александра Евдокунина. — Он умел увидеть «искру Света», неповторимую силу человека в том, где сам человек под натиском «выживания» и представлений общества о силе, уже готов стереть и отказаться от себя, стать «одним из». Это его умение, внимание и глубина видения озаряли работу. Его внимательность и любовь применялась и к разбору текста, выстраиванию мизансцен, к созданию мира спектакля.
Исследователь искусства.
По словам режиссера Алексея Германа, Борис Юхананов был невероятным экспериментатором своего времени.
— Борис Юрьевич был исследователем искусства, воспитателем, преподавателем. Он дал путевку в жизнь огромному количеству людей абсолютно разных профессий, но так или иначе связанных с театром, с медиа, с продюсированием. Был блестящим, магнетическим человеком. У нас таких, к сожалению, почти не осталось. Он был явлением сам по себе. Больше, чем режиссер. Больше, чем преподаватель, — подчеркнул Герман.
В 2025 году Электротеатр отметил десять лет жизни под крылом Бориса Юхананова. За эти годы пространство стало местом притяжения актеров, режиссеров, дизайнеров, видеографов, художников, композиторов, писателей и драматургов. Театр принимал зрителей весь день: будь то трехканальная инсталляция «Тающий апокалипсис», авторская программа «Электротеатр у микрофона» или режиссерская лаборатория Анатолия Васильева.
— Юхананов был фокусом, вокруг которого всегда собирались талантливые люди и варилось искусство, — продолжил Герман. — Был максимой в российском художественном пространстве. Островом. Пространством, которое было важно самим своим существованием. То, что он творил, то он говорил, что думал, чему обучал, было, мне кажется, необходимо для нас. Он был маяком. Я всегда улыбался, когда его видел. Всегда радовался, что он продолжает заниматься любимым делом. Само его наличие в театре успокаивало и внушало веру в будущее.
По словам ректора ГИТСа, каждая встреча с Юханановым была встречей с визионером, который зрит сквозь толщу времени.
— Я всегда чувствовал, что он знает не только то, каким будет завтрашний театр и каким должен быть сегодняшний, но и то, когда закончится нынешняя эпоха турбулентности в жизни, — заключил Григорий Заславский.
Борис Юхананов скончался на 68 году жизни от острой сердечной недостаточности из-за обострения хронической сердечной патологии.