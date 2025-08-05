От постановки — сердце: какое наследие оставил Борис Юхананов

— Работать с Борисом Юрьевичем было счастьем и большим доверием. Как со стороны соратников его таланта, так и доверием самого Бориса Юрьевича — к личности, индивидуальности, уникальности тех, с кем он работал, — сказала «Известиям» ученица режиссера Александра Евдокунина. — Он умел увидеть «искру Света», неповторимую силу человека в том, где сам человек под натиском «выживания» и представлений общества о силе, уже готов стереть и отказаться от себя, стать «одним из». Это его умение, внимание и глубина видения озаряли работу. Его внимательность и любовь применялась и к разбору текста, выстраиванию мизансцен, к созданию мира спектакля.