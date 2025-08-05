Шум помог открыть магнитные свойства перовскита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили с помощью метода спектроскопии спинового шума (ССШ) уникальные магнитные свойства кристалла перовскита. Ранее этот метод использовали преимущественно для газов и изотропных полупроводников, сообщили в пресс-службе вуза.
«Физики Санкт-Петербургского государственного университета впервые использовали метод спектроскопии спинового шума для исследования перовскита MAPbI3 — перспективного материала для солнечных элементов и оптоэлектроники», — отмечается в сообщении.
Перовскиты являются материалом, чьи свойства зависят от состава. В случае если в их составе присутствуют галогены (йод, хлор или бром) они называются галогенидными. Подобные перовскиты используют в солнечных панелях, датчиках света и других устройствах. Перовскит MAPbI, представляющий собой соединение йода, свинца и органического катиона метиламмония, эффективно поглощает и излучает свет.
Ученые университета активно исследуют свойства и возможности использования данного вида перовскита. В рамках конкретного исследования физики изучали случайные колебания спинов в слабом магнитном поле, не возбуждая систему. Спины, сравнимые с маленькими магнитами у частиц, способны к случайному колебанию. Указанные колебания измеряют для изучения магнитных свойств материалов, что имеет важное значение для создания новых материалов и технологий.
«Чтобы изучить перовскит, не нарушая его структуру, физики СПбГУ использовали слабый инфракрасный лазер, энергии которого недостаточно для возбуждения электронов в материале, что позволило провести эксперимент без искажений. При прохождении через образец поляризация луча света начинает случайно отклоняться от своего начального положения — это явление называется шумом фарадеевского вращения», — добавили в пресс-службе.
Такой метод позволил обнаружить в перовските свободные положительные носители заряда, у которых рекордно долго для перовскитов сохраняется время спиновой когерентности. Также было выявлено, что материал по-разному реагирует на магнитное поле в зависимости от направления.