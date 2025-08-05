Шум помог открыть магнитные свойства перовскита

Перовскиты являются материалом, чьи свойства зависят от состава. В случае если в их составе присутствуют галогены (йод, хлор или бром) они называются галогенидными. Подобные перовскиты используют в солнечных панелях, датчиках света и других устройствах. Перовскит MAPbI, представляющий собой соединение йода, свинца и органического катиона метиламмония, эффективно поглощает и излучает свет.