Россиянам, которые объезжают пробку на Крымском мосту, грозит лишение прав

Движение по обочине справа наказывается штрафом в размере 2250 рублей согласно части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, а выезд на обочину слева — лишением прав на шесть месяцев или штрафом 7500 рублей за первое нарушение. При повторном нарушении водитель может быть лишен прав на срок до одного года (части 4 и 5 статьи 12.15 КоАП РФ). Кроме того, за выезд на тротуар или газон установлен штраф до 2000 рублей.