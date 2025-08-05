Россиянам, которые объезжают пробку на Крымском мосту, грозит лишение прав

Попытки объехать пробки у Крымского моста могут закончиться лишением прав.
Водителям, пытающимся объехать заторы на подъездах к Крымскому мосту по обочинам, грозит лишение водительских прав сроком до одного года. Об этом напомнили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Краснодарского края, ссылаясь на усиленный контроль из-за резкого увеличения числа нарушений во время летних пробок.
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«В связи с распространением информации в сети Интернет о затрудненной дорожной обстановке в районе Крымского моста, Государственная инспекция безопасности дорожного движения Краснодарского края уведомляет о повышенном контроле за соблюдением правил дорожного движения водителями. Особое внимание уделяется пресечению нарушений, связанных с выездом на обочину и попытками объезда пробок», — отметили в пресс-службе ГИБДД региона. Информацию об этом передает «КП-Петербург».
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Движение по обочине справа наказывается штрафом в размере 2250 рублей согласно части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, а выезд на обочину слева — лишением прав на шесть месяцев или штрафом 7500 рублей за первое нарушение. При повторном нарушении водитель может быть лишен прав на срок до одного года (части 4 и 5 статьи 12.15 КоАП РФ). Кроме того, за выезд на тротуар или газон установлен штраф до 2000 рублей.
В июле и августе 2025 года перед Крымским мостом фиксируются рекордные пробки — число автомобилей на подъездах к переправе достигает четырех тысяч, а время ожидания досмотра увеличивается до пяти часов. ГИБДД рекомендует автомобилистам строго соблюдать ПДД и проявлять терпение, чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить безопасность движения на сложных участках трассы.
Ранее, 4 августа, на Крымском мосту возникла значительная дорожная пробка, в результате которой водителям приходится проводить в пути от семи до восьми часов. Свидетели отмечают отсутствие четкой организации движения на подъездах к мосту. Автомобилисты сообщали о попытках объезда затора по обочинам.