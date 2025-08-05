Российский турист назвал худшую страну для отдыха в Азии

Российский турист, посетивший многие азиатские страны, поделился собственным антирейтингом, который он составил на основе собственного опыта. Самой неудачной страной для отдыха он назвал Камбоджу.
Несмотря на то, что интернет наполнен положительными отзывами об отдыхе в стране и красивыми фотографиями камбоджийских пейзажей, россиянин решил проверить это лично. По его словам, отдых в азиатском государстве начался с попытки напасть на девушку, с которой он приехал. Мужчина подчеркнул, что такие инциденты происходили с ним только в беднейших районах Индии.
— Туристов здесь воспринимают исключительно как источник денег, — рассказал россиянин.
На приезжих смотрят с настороженностью и без дружелюбия. Также в Камбодже высокие цены — даже дешевые хостелы стоят дорого, при этом сервис на низком уровне. Слабо развита транспортная доступность, а сами поездки также обходятся недешево. Даже еда в Камбодже доступна не везде и стоит слишком дорого, говорится в материале Общественной службы новостей.
Спрос на отдых в Абхазии среди россиян резко упал после слов сотрудницы Министерства туризма республики Кристины Лакербая о «туристах за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами отеля. Российские туристы оказались «обижены» после заявления абхазской чиновницы, из-за чего гостиничный бизнес в стране столкнулся с убытками.