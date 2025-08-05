Российский турист назвал худшую страну для отдыха в Азии

Несмотря на то, что интернет наполнен положительными отзывами об отдыхе в стране и красивыми фотографиями камбоджийских пейзажей, россиянин решил проверить это лично. По его словам, отдых в азиатском государстве начался с попытки напасть на девушку, с которой он приехал. Мужчина подчеркнул, что такие инциденты происходили с ним только в беднейших районах Индии.