Увела мужа у Машковой и родила в тайне: звезде «Полицейского с Рублевки» Софье Каштановой — 38

В 2024 году актриса стала участницей телевизионного шоу «Сокровища императора», первого российского проекта, снятого в Китае. Ее партнером был Роман Попов, с которым она уже работала в «Полицейском с Рублевки». На шоу произошел конфликт с другим участником, Евгением Ершовым, который дал команде Каштановой «черную метку», усложнившую их задание. Актриса признавалась, что была в ярости и считала этот поступок подлым, но все же нашла в себе силы простить соперника.