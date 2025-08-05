Увела мужа у Машковой и родила в тайне: звезде «Полицейского с Рублевки» Софье Каштановой — 38

Актриса София Каштанова на XXIII Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел».
В среду, 6 августа 2025 года, Софье Каштановой исполняется 38 лет. Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини» считается одной из самых скрытных актрис российского кино — она годами утаивала свой брак, рожала детей в Мексике без огласки и до последнего скрывала свои беременности от коллег. Подробнее о жизни актрисы, ее творческом пути и личной жизни — в материале URA.RU.
От России до Мексики: как дочь МХАТовской актрисы нашла свой путь.
В 14 лет Каштанова влюбилась в уроженца Чили, молодые люди путешествовали по Мексике, но отношения были платоническимиФото: Photoagency Interpress / Global Look Press.
Софья Каштанова родилась 6 августа 1987 года в творческой семье. Ее мать Алла Каштанова служила актрисой во МХАТе под руководством Олега Ефремова, а отец Андрей Антонов был археологом и сценаристом. Счастливое детство девочки резко изменилось, когда ей исполнилось 8 лет — родители развелись, и Софья вместе с мамой и отчимом-мексиканцем Раймундо Риверой Васкесом переехала в Мексику.
История знакомства матери с будущим отчимом Софьи могла бы стать сюжетом для романтического фильма. Они познакомились в аэропорту перед рейсом на Кубу, где Алла Каштанова собиралась выступать с театральной труппой. Мексиканец был настолько очарован российской актрисой, что добился ее адреса и забрасывал письмами со стихами собственного сочинения шесть месяцев, пока она не сдалась.
В Мексике юная Софья с нуля выучила испанский язык, увлеклась верховой ездой и латиноамериканскими танцами. Но когда ей исполнилось 15 лет, случилась трагедия — умер ее родной отец. Девушка пережила тяжелейшую депрессию и панические атаки, от которых ее спасла лошадь по кличке Фобос, подаренная мамой. Ежедневные тренировки по конкуру помогли преодолеть эмоциональные проблемы.
В 2003 году Софья решительно вернулась в Россию, экстерном сдала экзамены и в 2004-м поступила в Школу-студию МХАТ, на курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака. С этого момента начался ее путь к актерской среде, о которой она мечтала с детства под влиянием рассказов мамы о театре.
Софья Каштанова в кино: от эпизодов до звездных ролей.
Софья Каштанова исполнила роль Кристины в сериале «Полицейский с Рублёвки’Фото: Кадр из сериала “Полицейский с Рублевки”, Илья Куликов, 2016, АВ Контент.
Карьера Каштановой начиналась трудно. С 2006 года она снималась во второстепенных ролях, часто играя в криминальных сериалах. Долгое время ее не замечали, а после финансового кризиса 2008 года ситуация только ухудшилась — пять проектов с ее участием были закрыты из-за недостатка финансирования.
Отчаявшись найти работу в России, Софья уехала в США, где жила у матери Миллы Йовович и пыталась пробиться в Голливуде. Попытка не увенчалась успехом, и актриса вернулась в Москву.
Прорыв случился после встречи с Валерием Тодоровским на Московском кинофестивале. Режиссер пригласил Каштанову в проект «Оттепель», где она сыграла роль итальянской кинодивы Софи Лорен. Для этой роли Софья выучила итальянский язык и тщательно изучила биографию актрисы.
Настоящая популярность пришла к Каштановой после роли элитной проститутки Кристины в сериале «Полицейский с Рублевки» (2016), где ее партнерами стали Сергей Бурунов и Александр Петров. Многие зрители и журналисты подозревали, что между ней и Петровым был роман, но актриса всегда это отрицала.
Еще одним успешным проектом стал сериал «Психологини» (2017), где Софья вместе с Анной Старшенбаум и Анастасией Паниной сыграла выпускницу психфака, решающую проблемы в личной жизни. В 2022 году она снялась в комедии «Ботан и Супербаба» и сериале «Детективное агентство Мухича» с Романом Поповым.
Тайные романы и загадочный муж: личная жизнь Каштановой.
Софья Каштанова не стремится делиться подробностями своей личной жизни, предпочитая держать все в секретеФото: Георгий Бергал © URA.RU.
Личная жизнь Софьи Каштановой всегда была окутана тайной. Первой серьезной любовью актрисы стал юноша из Чили, с которым она познакомилась в 14 лет в Мексике. Их отношения были страстными, но закончились, когда парень бросил ее накануне дня рождения, вернувшись к бывшей девушке.
Настоящим скандалом в светской хронике стала история с актером Артемом Семакиным. Во время съемок фильма «Луна-луна» в 2009 году он развелся с актрисой Марией Машковой, дочерью Владимира Машкова. СМИ тут же окрестили причиной развода роман с Каштановой, хотя сама актриса всегда отрицала эти слухи, настаивая, что они просто друзья.
Позже журналисты «сватали» Софью за актера Ивана Николаева и режиссера Илью Куликова, но никаких подтверждений этих отношений не было.
В 2019 году поклонники были шокированы новостью о том, что Каштанова родила сына, которого назвала необычным для России именем Джордж. Примечательно, что актриса скрывала свою беременность до последнего, родила в Мексике и лишь потом сообщила об этом публично.
В 2021 году в семье Каштановой появился второй ребенок — дочь Даниэль, рожденная также в Мексике. В отличие от первой беременности, эту Софья не скрывала и охотно делилась новостями в социальных сетях.
Только в 2022 году актриса призналась, что уже давно замужем. По ее словам, со своим супругом, бизнесменом Арташесом Арутюновым, она вместе уже семь лет. Свадьба была скромной, без пышного торжества — просто регистрация в ЗАГСе и семейный ужин с шампанским.
Скандалы и драмы Каштановой: от откровенных фотосессий до жестокой няни.
В 2019 году Софья Каштанова впервые стала мамой — она родила сына ДжорджаФото: Artem Sobolev / news.ru / Global Look Press.
В 2017 году Софья Каштанова снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM. Эти снимки в начале 2024 года вновь привлекли внимание публики, и актриса вошла в число самых желанных женщин России.
Но самым шокирующим стал скандал с няней сына Джорджа. В одном из интервью Каштанова призналась, что случайно обнаружила, что женщина, проработавшая в их семье два года, жестоко обращалась с ребенком: психологически издевалась, бесконечно включала и выключала свет, засовывала жесткую ложку практически в горло малышу. Актриса случайно просмотрела записи с домашних камер наблюдения, которые няня пыталась отключить.
«Это был ужасный удар, стресс и невыносимый шок, с которым я борюсь до сих пор», — признавалась в беседе с «7days» Каштанова. Она обратилась в полицию, но не стала доводить дело до суда, просто уволив жестокую сотрудницу.
Еще одним неприятным опытом, о котором рассказывала актриса, был роман с женатым мужчиной, о семейном положении которого она не знала. Узнав, что у него есть двухмесячный ребенок и жена, Софья немедленно прекратила отношения, назвав этот опыт «ужасным и противным».
В 2024 году актриса стала участницей телевизионного шоу «Сокровища императора», первого российского проекта, снятого в Китае. Ее партнером был Роман Попов, с которым она уже работала в «Полицейском с Рублевки». На шоу произошел конфликт с другим участником, Евгением Ершовым, который дал команде Каштановой «черную метку», усложнившую их задание. Актриса признавалась, что была в ярости и считала этот поступок подлым, но все же нашла в себе силы простить соперника.
Между двумя странами: что происходит в жизни Каштановой сейчас.
Сегодня Софья Каштанова живет между Россией и Мексикой. В 2023 году она увлеклась древними практиками, которые дали толчок к внутренним изменениям. Кроме актерской карьеры, она осваивает новые профессии — изучала нутрициологию и прошла курсы дизайнера интерьеров.
В начале 2024 года актриса сообщила поклонникам, что на несколько месяцев уехала в Мексику. Там она планировала не только отдыхать, но и учиться в сфере здоровья, а также руководить ремонтом своей квартиры в Москве удаленно. По словам Каштановой, она находится на «новом этапе» жизни, который ее вдохновляет.
Актриса активно занимается экологическими вопросами и делится своими экопривычками. Она участвует в акциях по сбору отходов на пляжах Мексики и призывает своих поклонников начать меняться самим, чтобы изменить мир вокруг.
Фильмография Софьи Каштановой.
За свою карьеру Софья Каштанова снялась во множестве проектов, постепенно поднимаясь от эпизодических ролей до главных. Вот некоторые из ее наиболее значимых работ:
Студенты (2005)Жестокий бизнес (2006)Непридуманное убийство (2009)Случайная связь (2010)Оттепель (2013) — роль Софи ЛоренВолчье солнце (2014)Кухня (2014)Курортный роман (2015)Полицейский с Рублевки (2016−2019)Круговорот (2016)Психологини (2017−2020)NO-ONE (2018)Челночницы. Продолжение (2018)Мылодрама-2 (2019)Психологини на карантине (2020)Детективное агентство Мухича (2022)Ботан и супербаба (2022).